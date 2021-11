L'équipe nationale U19 étrille le Luxembourg et s'offre un gros choc contre l'Espagne

Nos Diablotins ont réalisé un parfait début de campagne qualificative pour l'Euro U19.

Et de 2 pour notre équipe nationale U19 ! Après une première victoire contre l'Azerbaïdjan 1-5, la bande à Wesley Sonck a remis le couvert ce samedi avec une nouvelle victoire 5-1 contre nos voisins du Luxembourg.

Les Diablotins ont dominé de la tête et des épaules la rencontre. Le milieu de terrain du Club de Bruges Cisse Sandra a inscrit un triplé (25e, 36e et 71e) alors que le Genkois Luca Oyen (40e) et le Carolo Anthony Descotte (47e) ont aussi alimenté le marquoir.

Cette victoire permet à la Belgique de se placer en tête de son groupe en compagnie de l'Espagne. Les deux équipes s'affronteront ce mardi pour un duel de prestige et pour le gain de la première place.