🎥 Les Diables à Cardiff: du coup de tête de Kompany à l'assit de Nainggolan... pour Bale

Pour la troisième fois en moins de dix ans, la Belgique se déplace à Cardiff pour y défier le Pays de Galles. Un déplacement qui rappelle de bons et de mauvais souvenirs aux Diables Rouges.

Car le Pays de Galles s'est érigé en véritable bête noire de la génération dorée du football belge au cours de la dernière décennie. Les Diables affichent pourtant un bilan équilibré contre les Dragons sur les six derniers affrontements (2 victoires, 2 partages, 2 défaites), mais les deux défaites ont laissé d'amers souvenirs aux Diables Rouges. Surtout, évidemment, celle en quart de finale de l'Euro 2016, qui avait sonné comme une énorme occasion gâchée.

Tout avait pourtant si bien commencé...

Le 7 septembre 2012, la Belgique entame sa campagne de qualification pour la Coupe du monde à Cardiff. Les Diables Rouges n'ont alors plus participé à un tournoi majeur depuis 12 ans. Et tout se déroule à merveille pour la bande de Marc Wilmots. James Collins est exclu après 25 minutes de jeu à peine, Vincent Kompany ouvre le score de la tête juste avant la pause. Et c'est Jan Vertonghen qui termine le travail, à distance, à dix minutes du terme.

La Belgique démarre à merveille une campagne éliminatoire qui lui permettra, un an plus tard, de valider son retour au premier plan avec une qualification pour le Brésil et un excellent bilan de 26 points sur 30.

Un faux-pas annonciateur

Trois ans plus tard, les Diables ont déjà fait le plus dur quand ils se déplacent à Cardiff. Solides leaders de leur groupe de qualifications pour l'Euro 2016, ils peuvent faire le break au Pays de Galles. Mais ça ne se passe pas vraiment comme espéré.

Déjà muets au match aller (0-0), les protégés de Marc Wilmots ne parviennent pas à trouver l'ouverture. Pire! Une passe en retrait de Radja Nainggolan permet à Gareth Bale d'ouvrir le score et de faire trembler le Cardiff City Stadium. La Belgique ne s'en remettra pas. Le Pays de Galles s'offre une victoire de prestige, un an avant de briser le rêve des Diables en quart de finale du tournoi continental...