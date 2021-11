Brésil-Argentine interrompu pour raisons sanitaires : le match pourrait ... ne pas être rejoué

Le 5 septembre dernier, situation rocambolesque en Amérique du Sud : la rencontre entre le Brésil et l'Argentine était interrompue par les autorités sanitaires, plusieurs argentins ayant falsifié leurs données concernant l'accès au territoire brésilien.

La rencontre n'avait duré que 5 minutes avant que le match soit finalement interrompu, plusieurs joueurs argentins se trouvant ... illégalement sur le territoire, ayant "menti" lors de leur arrivée au Brésil en cachant un passage en Grande-Bretagne parmi leurs derniers voyages. Et ce choc pourrait bien ne jamais être rejoué.

Alors qu'aucune date n'a encore été trouvée par la Conmebol et la FIFA, qui attendent encore des éléments de décision, le temps presse et les futures trêves pourraient ne pas suffire pour "intercaler" la rencontre, qui n'aura de toute façon plus aucun enjeu sportif, les deux nations devant d'ici là être qualifiées (l'Argentine peut l'être ce soir, le Brésil l'est déjà). Gianni Infantino, président de la FIFA, et Tite, sélectionneur du Brésil, espèrent pouvoir rejouer la rencontre, mais cela s'avère compliqué ...