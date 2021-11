Le PSG prêt à jouer un sale coup à Tuchel?

Le PSG ciblerait un joueur qui est sous les ordres de Tuchel.

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central Antonio Rüdiger (28 ans, 10 matchs et 1 but en Premier League cette saison) discute depuis plusieurs semaines avec Chelsea concernant une éventuelle prolongation. Mais d'après les informations du journaliste de The Guardian Fabrizio Romano ce mardi, les deux parties se trouvent encore loin d'un accord.

Et les Blues vont devoir faire attention sur ce dossier car l'international allemand figure dans le viseur de plusieurs cadors européens. En effet, comme pressenti, le Real Madrid et le Bayern Munich ont l'intention de passer à l'offensive pour l'ancien joueur de l'AS Roma. Et le Paris Saint-Germain, déjà intéressé par les services de Rüdiger par le passé, se montre également attentif à l'évolution de sa situation.