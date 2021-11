L'ex-sélectionneur Vandereycken prie Martinez de changer de système de jeu

Roberto Martinez n'est pas le plus aventureux des coachs. Ce soir, il est obligé de faire des changements et quelques nouveaux gars auront leur chance. Mais René Vandereycken irait plus loin.

Contre l'Estonie également, René Vandereycken avait fait quelque chose de différent du 3-4-3 habituel. "Il aurait été plus pratique de choisir un 4-3-3 ou 4-4-2 avec des joueurs de champ rapides, qui servent Benteke avec un centre. Maintenant, Eden Hazard et Vanaken ont joué à ses côtés et cela devait se faire en combinaison, comme toujours", analyse-t-il dans Het Nieuwsblad. "C'est encore Martinez qui s'en tient à ses certitudes. Je ne m'attends pas à pouvoir le faire changer d'avis, mais je plaide pour que l'on tente quelque chose de nouveau lors du match contre le Pays de Galles, qui, en termes de résultat, n'est pas du tout important." Mais la question est de savoir si l'entraîneur le fera. "Avec Vanzeir et De Ketelaere, par exemple, vous avez deux attaquants qui jouent dans un système à deux attaquants dans leur club. Alors s'il vous plaît, ne les installez pas comme seul attaquant, laissez-les jouer comme ils en ont l'habitude. Ensuite, vous vous entraînez également - pendant une demi-heure si nécessaire - à quelque chose que vous pourrez utiliser plus tard lors d'un match important."





