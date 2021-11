Zone Europe: voici les 12 barragistes et les 6 têtes de série !

Les barrages, ce sera pour le printemps prochain.

Les 12 pays barragistes sont désormaus connus, tout comme les têtes de série. Le tirage au sort de ces barrages aura lieu le 26 novembre prochain à Zurich (Suisse) pour déterminer les affiches de cette dernière marche avant d'atteindre la Coupe du monde.

Les 6 demi-finales opposant les 12 barragistes se dérouleront les 24 et 25 mars prochains, avant que les trois finales entre les rescapés seront disputées le 28 ou le 29 mars. Pour rappel, l'Italie et le Portugal, tête de série (statut accordé aux équipes les plus performantes lors des éliminatoires) et qui recevront donc pour les demies, ne pourront pas se rencontrer d'emblée.

Un tel scénario est toutefois envisageable en finale. Ce qui veut dire que l'un de ces cadors européens pourrait bien ne pas se rendre au Qatar fin 2022.

Les 12 barragistes pour le Mondial 2022