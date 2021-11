Désillusion pour Kouamé, rêves permis pour Murillo et Olsson : la semaine internationale du RSCA

Les internationaux du RSC Anderlecht reviendront en club avec des sentiments variés après une semaine contrastée de l'un à l'autre.

Christian Kouamé et la désillusion ivoirienne

Coup dur pour la Côte d'Ivoire, dont Christian Kouamé n'est pas un pilier mais avec laquelle il est tout de même régulièrement appelé : il n'y aura pas de Coupe du Monde 2022 pour les Éléphants. La défaite face au Cameroun (1-0), à laquelle a participé Kouamé durant 7 minutes, a été fatale aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne disputera pas les barrages en mars prochain. Sur le plan personnel, cela implique peut-être que le buteur du RSCA, s'il performe en club, pourra faire partie intégrante de l'inévitable refonte de l'équipe qui doit suivre un tel échec ...

© photonews

Les barrages pour Kristoffer Olsson

Kristoffer Olsson et ses équipiers ont bêtement laissé filer leur ticket en Géorgie, s'inclinant 2-0 et laissent l'Espagne revenir dans un groupe que la Suède dominait pourtant. Certes, en étant également battue en Espagne, la Suède, avec Olsson 90 minutes comme à Tbilissi, se retrouve à 4 points de la tête. Mais se rendre à Séville en pouvant se qualifier en cas de match nul aurait enlevé une solide pression des épaules suédoises. Kristoffer Olsson, lui, reste un pilier de sa sélection et aura des barrages en forme de coupe-gorge à disputer en mars prochain ... juste avant la phase finale du championnat. Pour arriver boosté en cas de qualification pour le Qatar ?

Josh Cullen et l'Irlande ont joué leur rôle

Écartée de la course à la qualification, notamment après un doublé tardif de Cristiano Ronaldo à Lisbonne (2-1) il y a quelques mois, l'Irlande ne pouvait plus faire qu'une chose : jouer les arbitres. Elle l'a bien fait, et Josh Cullen y a pleinement participé puisque le teigneux médian anderlechtois était titulaire (et a été excellent) lors du partage qui a mis le Portugal dans l'embarras à Dublin (0-0). Mathématiquement, ces points perdus n'ont au final rien changé, mais l'Eire aura été ravie de plonger un peu plus Fernando Santos et ces hommes dans le doute. Cullen a ensuite une nouvelle fois disputé 90 minutes au Luxembourg (0-3), et l'Irlande s'offre la troisième place de la poule, pour l'honneur.

Le Panama et Murillo (décisif) y croient plus que jamais

Le Panama pourrait confirmer sa montée en puissance dans la zone CONCACAF en se qualifiant pour son deuxième Mondial consécutif. Ce serait un bel exploit, et il se concrétise un peu plus grâce au beau 6/6 des Canaleros, auquel a bien participé Amir Murillo qui a disputé deux fois 90 minutes face au Honduras (2-3) et au Salvador (2-1), délivrant un assist lors de ce dernier match. Avec cinq points d'avance sur la 5e place (première non-qualificative), le Panama y croit dur comme fer et peut même rêver de coiffer sur le poteau l'un des trois cadors de la poule pour éviter les barrages. Il n'y a que 2 points entre le Canada, leader, et le Panama ...