Le PSG en pôle position pour signer un milieu Milanais

Alors qu'il ne trouve pas d'accord avec Milan, Franck Kessié pourrait bientôt poser ses valiser à Paris.

L'indéboulonnable milieu de terrain de l'AC Milan pourrait bien quitter l'Italie d'ici la fin de la saison. Selon les informations de FootMercato, la différence de salaire entre la demande de Kessié (9M€ par an) et ce que lui proposent les Rossoneri (6M€) est bien trop grande, et il se pourrait bien qu'aucun accord ne voit le jour.

Dès lors, les concurrents se pressent au portillon, avec en pole position le Paris Saint-Germain. De plus, l'international ivoirien chercherait à vendre son logement de Milan depuis quelques semaines déjà, ce qui laisserait présager un départ.