Le Racing Genk privé de neuf (!) joueurs en janvier? Le coup de gueule de Dimitri De Condé

Le patron sportif du KRC Genk ne mâche pas ses mots.

En raison de la pandémie de Covid 19, les éliminatoires sud-américains, nords-américains et asiatiques ont pris du retard. Un retard qui sera rattrapé en début d'année 2022, avec l'ajout d'une trêve internationale en janvier prochain dans ces zones-là.

Un coup dur pour Genk, qui devrait être privé de neuf joueurs durant cette période: Paul Onuachu sera concerné par la CAN, Junya Ito jouera avec le Japon, Jhon Lucumi, Daniel Muñoz et Carlos Cuesta avec la Colombie, Angelo Preciado avec l'Equateur, Mark McKenzie avec les USA, Ike Ugbo avec le Canada et Gerardo Arteaga avec le Mexique.

Dimitri De Condé est furieux par rapport au calendrier de la Pro League. "Parce qu'on ne joue pas en Europe, la Commission du Calendrier de la Pro League a décidé de nier ce volet international. En Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, on ne jouera pas durant cette période-là. Ici, en Belgique, on rajoute carrément une journée en pleine semaine. En tant que club, nous ne sommes plus que fâchés, nous sommes furieux", peste le Manager du Football de Genk dans les colonnes du Laatste Nieuws.