Merveille Bokadi : "Je suis prêt à être titulaire"

Le retour de l'international congolais fait le plus grand bien au Standard de Liège. Monté au jeu en Coupe contre Mouscron et lors des deux dernières journées de D1A, il devrait être aligné d'entrée de jeu par Luka Elsner lors de la réception d'Eupen.

Alors qu'il faisait partie des meilleurs à son poste la saison dernière, Merveille Bokadi avait de nouveau été frappé par la malchance durant le mois d'avril dernier puisqu'il avait été victime d'une rupture du tendon d'Achille. C'est la troisième grosse blessure de l'international congolais depuis son arrivée à Sclessin après deux ruptures des ligaments croisés (2017 et 2019). Mais le médian reste calme et serein malgré les mois de galère.

"Je suis prêt à être titulaire contre Eupen. Nous avons bien travaillé durant la trêve internationale et j'ai bien récupéré. Je sens que je suis capable de débuter la rencontre, je suis à 100%", a confié le roc congolais en conférence de presse avant d'évoquer sa position favorite. "Une préférence ? J'aime mieux évoluer au milieu, mais je suis capable de jouer en défense centrale aussi. Le plus important, c'est d'aider l'équipe. Toutefois, faire son retour au sein de l'entrejeu après cette longue absence peut être physiquement plus difficile car il faut fournir plus d'efforts. Maintenant, ça va", a souligné l'ancien joueur du TP Mazembe.

© photonews

Face à Courtrai, les Rouches n'ont dû leur salut qu'à un but en toute fin de match de Merveille Bokadi. Monté au jeu pour la 1e fois de la saison en Pro League quelques instants plus tôt, le joueur âgé de 25 ans avait arraché le partage en toute fin de rencontre. "Je suis content d'être bien revenu. Nous devons désormais enchaîner les bons résultats et s'imposer à domicile. Nous sommes obligés de gagner samedi contre Eupen", a-t-il prévenu.

Le Léopard n'a pas pu rejoindre sa sélection durant la trêve internationale. "Le plus important était de revenir à 100% et j'ai travaillé comme un fou pour y arriver. Il reste encore des rencontres à disputer avec la République Démocratique du Congo. J'ai discuté avec le sélectionneur Hector Cuper juste après mon premier match de la saison à Mouscron. Il m'a demandé si j'étais prêt, mais je lui ai répondu que non, que je n'étais pas encore totalement fit. Je me réjouis de disputer les barrages pour la Coupe du monde et j'espère être de la partie. La plainte du Bénin auprès de la FIFA ? (Les Béninois protestent car la RDC a effectué quatre sessions de changement au lieu des trois normalement prévues). On m'a assuré que ça irait, nous verrons bien", a conclu Bokadi.