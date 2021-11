Un Diable Rouge parmi les onze nominés pour le trophée FIFA The Best !

Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo figurent dans cette prestigieuse liste. Le gagant sera connu au mois de janvier.

La FIFA a dévoilé la liste des onze joueurs repris pour le trophée FIFA The Best qui élit le meilleur joueur de l'année 2021. La Belgique y est représentée puisque Kevin De Bruyne fait partie de cette fameuse liste. Les dix autres nominés sont les suivants : Robert Lewandowski (vainqueur l'année dernière), Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, Jorginho, N'Golo Kanté, Mo Salah et Neymar.

La FIFA a également publié la liste des cinq gardiens éligibles au trophée FIFA The Best Goalkeeper. Alisson Becker Ganluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer et Kasper Smeichel se disputeront le trophée. Pas de trace donc de Thibaut Courtois.

Pour terminer, Thomas Tuchel, Roberto Mancini, Hansi Flick, Pep Guardiola, Diego Simeone, Antonio Conte et Lionel Scaloni (sélectionneur de l'Argentine) ont été nominés pour le trophée FIFA The Best Coach.

Les capitaines ainsi que les sélectionneurs et les sélectionneuses d'équipes nationales pourront voter ainsi que les supporters et 300 représentants du monde des médias. Les gagants seront connus le 17 janvier prochain.