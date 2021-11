Le RB Leipzig reste motivé : "On veut gagner l'Europa League"

Le RB Leipzig n'a pas droit à l'erreur ce mercredi sur la pelouse du Club de Bruges : les Allemands doivent l'emporter.

Avec trois points de retard sur le Club de Bruges, le RB Leipzig doit absolument éviter la défaite s'il veut encore croire à une qualification pour les 16es de l'Europa League. Et serait même bien inspiré de l'emporter. Ce mardi en conférence de presse, c'est l'adjoint de Jesse Marsch, Achim Beierlozer, qui s'est présenté devant les médias, son T1 étant positif au Covid-19, comme son gardien de but ("ils vont bien et sont asymptomatiques", précise-t-il).

Beierlozer n'est pas défait par les circonstances : "Nous avons notre sort entre nos mains. Nous voulons battre Bruges et ainsi les dépasser dans ce groupe", affirme-t-il. "C'est notre objectif. Malgré tout, nous venons ici avec un état d'esprit positif et l'envie de gagner. Au match aller, nous avons fait des erreurs et en avons tiré des leçons. Le Club est une équipe difficile à manier", concède l'adjoint de Marsch.

Gagner l'Europa League

Non seulement Leipzig croit encore à la qualification, mais Emil Forsberg est très ambitieux pour la suite : "Si nous parvenons à nous qualifier, nous aurons pour objectif de gagner la Ligue des Champions", clame-t-il en conférence de presse également.