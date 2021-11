🎥 Jorge Jesus revient sur l'énorme loupé de Seferović : "J'ai cru que j'allais mourir d'une attaque cardiaque"

L'attaquant suisse a été l'auteur d'un énorme raté seul face à Marc-André ter Stegen dans les derniers instants de FC Barcelone-Benfica (0-0) mardi soir lors de la cinquième journée de la Ligue des champions.

Haris Seferovińá s'est attiré les foudres de son entraîneur Jorge Jesus. L'entraîneur de Benfica ne sait toujours pas comment son attaquant a pu ainsi dévisser sa frappe. "En 30 ans comme entraîneur, je n'avais jamais vu un de mes joueurs rater une occasion comme ça. C'était presque impossible ", a lâché le technicien portugais au micro d'Eleven Sports. "Je me suis dit que ça allait faire but. Moi et les 70 000 spectateurs. Quand j’ai vu qu'il n'avait pas marqué, j’ai cru que j’allais mourir d’une attaque cardiaque. Mais ça fait partie de mon métier. Maintenant, je dois l’aider à traverser ce moment ", a souligné Jesus.