🎥 L'incroyable raté de Benfica en fin de rencontre contre Barcelone

Benfica aurait pu l'emporter en toute fin de match sur la pelouse du Barça. Mais Haris Seferovic s'est offert un loupé monumental ...

"En 30 ans de coaching, je n'ai jamais vu ça", reconnaissait Jorge Jesus, l'entraîneur de Benfica. Il ne pouvait pas cacher sa consternation après le loupé de Haris Seferovic dans les derniers instants du match à Barcelone ce mardi (0-0). L'attaquant suisse était seul face au but, avait passé Marc-André ter Stegen ... et n'a pas cadré sa frappe vers le but vide.

Un loupé qui a une grande incidence au classement puisque Benfica reste troisième de son groupe, deux points derrière le Barça. Il faudra dès lors battre le Dynamo Kiev et espérer que le Bayern batte les Catalans.