La Gantoise récupère un blessé pour la coupe d'Europe

La Gantoise vit une solide campagne en Conference League et espère ponctuer en beauté. Pour cela, il faudra aller gagner à Famagouste. Les Chypriotes sont derniers du groupe avec seulement deux points.

Buteur à l'aller, Kums ne marquera pas demain car il ne figure pas dans la sélection d'Hein Vanhaezebrouck.

Andrew Hjulsager par contre signe son retour dans le groupe. Le Danois revient de blessure, sa dernière apparition remonte au 31 octobre.

Le milieu avait joué cinq minutes contre le leader de JPL, l'Union, et Vanhaezebrouck pourrait profiter de la rencontre pour le faire débuter pour qu'il puisse prendre du temps de jeu.

🆕 Squad for our next #UECL game #COBW🔵⚪️| #ANOGNT pic.twitter.com/Sz1zk4yCxL