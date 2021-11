Ligue des Champions : Lille et Onana battent Salzbourg et peuvent rêver des 8es

Le LOSC a pris la tête de son groupe qualificatif et est déjà certain de disputer les barrages pour le tableau final de l'Europa League.

Face au Red Bull Salzbourg, le LOSC a joué avec son bonheur en manquant de nombreuses occasions notamment via son attaquant vedette Burak Yilmaz, mais a fini par trouver la faille à la 31e via l'ancien gantois Jonathan David (1-0). Les Dogues auraient pu, voire dû creuser l'écart avant la fin de la première période mais David et Yilmaz manquaient de justesse.

En seconde mi-temps, les Autrichiens réagissaient et Lille devait faire le gros dos, Adeyemi obtenant presque un penalty - il s'en est fallu de quelques centimètres que la faute soit dans le rectangle (65e). Mais le LOSC répondait bien, avec notamment un Amadou Onana superbement monté au jeu. Finalement, les Dogues l'emportent sur la plus petite des marges et prennent la tête du championnat dans un groupe très serré.

Wolfsbourg n'aura pas droit à l'erreur

Le dernier match lillois sera en déplacement à Wolfsbourg et un point y suffira pour se qualifier pour les 8es de finale de la C1, mais les Loups seront motivés après leur défaite à Séville (2-0). Koen Casteels, positif au Covid-19, n'était pas de la partie mais Aster Vranckx débutait lui bel et bien. Dodi Lukebakio montait au jeu à la 75e minute de jeu sans parvenir à renverser la situation, Jordan ayant ouvert le score dès la 12e pour les Espagnols.

Un second but signé Ocampos au bout des arrêts de jeu portera le score à 2-0 (90e+7), ce qui laisse Séville maître de son destin pour son déplacement à Salzbourg lors de la dernière journée. Tout peut encore arriver dans ce groupe, seul le LOSC est assuré de son ticket pour l'Europa League.