L'Union a lancé une campagne de "mini-abonnements" couronnée de succès

L'Union Saint-Gilloise fait fureur en ce moment, et le club surfe sur cette vague avec une nouvelle campagne d'abonnements.

De "mini-abonnements", pour être précis : l'USG a lancé une campagne d'abonnements pour la seconde moitié du championnat, et les précieux sésames partent comme des petits pains. Hier, plus de 700 abonnements étaient déjà partis, et il ne faudra pas longtemps pour que le Parc Duden soit sold-out, 2000 abonnements ayant été mis en vente.

Cet abonnement commencera à partir du 12 décembre, date de début la phase retour à domicile, contre le KV Malines. L'Union a été à guichets fermés cette saison face à Charleroi, et le sera encore ce vendredi contre OHL. Et le PDG, Philippe Bormans, de rappeler pour Sporza que cette saison sur Eleven Sports, le match le plus regardé était ... Anderlecht-Union, avec 400.000 téléspectateurs !