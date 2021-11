🎥 Branko Strupar désigne son plus beau but avec le Racing Genk

Le Racing a retrouvé la trace de son ancien buteur en Croatie.

Le Racing Genk affrontera le Dinamo Zagreb ce jeudi en Europa League et le club en a profité pour poser quelques questions à Branko Strupar, désormais installé dans la capitale croate. L'attaquant belgo-croate a écrit de belles pages de l'histoire de Genk.

Champion de Belgique en 1999, il a notamment inscrit plus de 100 buts avec le maillot limbourgeois. Mais il n'hésite pas au moment de désigner la plus belle de ses réalisations genkoises. "C'était contre l'Antwerp. Sur un centre de Jacky Peeters, le contrôle, je jongle deux fois et puis je place le ballon dans la lucarne. Un super but", sourit-il.

Un but à revoir ici (après 1'28'')