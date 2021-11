Vadis Odjidja revient sur sa blessure et ses stats

KLe milieu de terrain n'a pas eu une saison facile. Il est resté longtemps sur le carreau avec une blessure qui aurait pu être évitée.

Vadis Odjidja sait que la blessure qu'il subit est en fait de sa propre faute. "Je suis juste négligent. Et je ne peux pas dire non facilement", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad. "Lors du match contre Czestochowa, j'ai reçu un coup de pied. Trois jours plus tard, je n'étais toujours pas suffisamment remis et je l'ai dit au personnel médical après l'échauffement. Je ne pouvais pas marcher correctement. Mais comme nous jouions contre le Club, je voulais quand même essayer. Conséquence : après cinq minutes en seconde période, j'ai abandonné avec une blessure aux ischio-jambiers, alors que j'aurais vraiment dû leur dire que je ne pouvais pas jouer", a confié le médian.

Odjidja joue régulièrement avec des injections, mais ses statistiques ne sont pas ce qu'elles devraient être avec quatre buts et deux passes décisives. "J'ai donné beaucoup de bonnes balles. Mais ils ne les mettent pas au fond. Notez ça", ajoute-t-il en riant.

Il n'est pas question de dire stop, même si son contrat expire à la fin de la saison prochaine. "Pas du tout. Je n'aurai alors que 34 ans. Je me sens toujours bien et je ne suis certainement pas l'un des pires à l'entraînement. Mais le jour où je ne pourrai plus jouer en D1A, je ne descendrai pas dans les divisions inférieures", a conclu Vadis Odjidja.