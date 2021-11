Le tirage n'a pas refroidi le sélectionneur du Portugal: "Convaincu que nous serons au Qatar"

La Turquie avant, peut-être l'Italie, la Seleçao n'a pas été gâtée par le tirage au sort des barrages pour le Mondial.

Le Portugal sait désormais à quoi s'en tenir: pour valider leur ticket pour le Mondial, CR7 et ses équipiers devront d'abord vaincre la Turquie, avant d'écarter le vainqueur d'Italie-Macédoine du Nord. Un tirage compliqué que la Seleçao aborde avec un avantage certain: elle jouera sa demi-finale et une éventuelle finale à domicile.

"Le fait d'évoluer devant notre public et d'éviter les longs déplacements et la fatigue qu'ils entraînent, c'est très positif", a confié Fernando Santos à l'AFP. Le sélectionneur du Portugal n'a d'ailleurs aucun doute sur l'issue de ses barrages pour son équipe. "Je suis totalement convaincu qu'on sera au Mondial", insiste-t-il.

Le Portugal tentera donc, en mars, de poursuivre sa belle série: la Seleçao reste sur n'a plus manqué la Coupe du monde depuis France 98.