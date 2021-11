🎥 Le contre parfait de l'Antwerp à Francfort

L'Antwerp a perdu deux points cruciaux dans les arrĂȘts de jeu Ă Francfort, mais aura marquĂ© un but qui fait office de vĂ©ritable modĂšle de contre.

A-t-on déjà vu contre aussi brillamment exécuté depuis Belgique-Japon et le but de Nacer Chadli ? Le 1-2 de l'Antwerp sur la pelouse de l'Antwerp est en tout cas un modèle du genre, avec Radja Nainggolan à la baguette et Ally Samatta à la conclusion. À savourer, en oubliant que le Great Old a pris le 2-2 en toute fin de rencontre ...