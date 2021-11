Dario Del Fabro : "Nous sommes enfin réguliers et les résultats sont bons"

Ce samedi, le RFC Seraing s'est imposé face à Saint-Trond (2-0) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Arrivé en prêt l'été dernier en provenance de la Juventus, Dario Del Fabro commence tout doucement à s'imposer du côté de Seraing. L'Italien apporte plus de stabilité dans la défense à trois mise en place par Jordi Condom, et les résultats s'en ressentent. Les Métallos viennent d'enchaîner trois matchs sans défaite dont deux victoires de suite.

"Nous sommes très contents après cette victoire car ce fut un match très compliqué. Les attaquants trudonnaires sont très bons et cette équipe s'est imposée contre l'Antwerp le week-end dernier. Mais nous avons bien joué et étions bien organisés. Le collectif l'a emporté aujourd'hui, nous avons défendu et attaqué ensemble", a confié le défenseur central en conférence de presse.

© photonews

Seraing se porte mieux et enregistre deux succès d'affilée. "Je suis heureux car nous sommes enfin réguliers et les résultats sont bons. Je suis venu pour aider l'équipe et je pense que je fais mon job pour le moment. Mais le plus important avant tout, c'est le résultat", a conclu Dario Del Fabro.