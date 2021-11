L'avenir de Timothy Derijck incertain : "Je n'ai pas encore eu de nouvelles du club"

Le joueur se remet d'une grave blessure à la cheville.

Le contrat de Timothy Derijck à Courtrai expire à la fin de la saison.

Le défenseur de 34 ans a évoqué son avenir dans les colonnes d'Het Nieuwsblad. Ce dernier souhaite rester au club : "Je suis en fin de contrat, mais je n'ai pas encore eu de nouvelles du club. C'est logique vu mon âge, peut-être voulaient-ils d'abord voir où j'en suis après ma blessure. D'un autre côté, j'ai presque tout joué avant de me blesser. Je n'exclus pas un séjour prolongé. J'aime beaucoup être ici, mais je veux avant tout jouer."

L'ancien joueur de Feyenoord et du PSV estime qu'il a encore de l'énergie à revendre au plus haut niveau : "Je ne ressens pas du tout de fatigue. J'aime toujours la succession de matches. Je pense encore pouvoir tenir quelques années de plus. J'ai toujours l'esprit de compétition en moi. J'ai terminé ma rééducation beaucoup plus rapidement que prévu. Maintenant, je veux surtout jouer et gagner, pour nous rapprocher du top-8."