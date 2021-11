🎥 Septième but de la saison: Cyril Ngonge toujours sur son nuage en Eredivisie

Le jeune attaquant belge explose sous les couleurs du FC Groningen.

Cyril Ngonge n'en finit plus de briller avec le FC Groningen en EreDivisie. Samedi après-midi, l'ancien Brugeois de 21 ans, a participé à la victoire de son club sur la pelouse du Fortuna Sittard. Il a égalisé en début de match, avant que ses coéquipiers ne poursuivent le travail (victoire 1-4).

C'est déjà le septième but de la saison de Cyril Ngonge qui pointe désormais à la quatrième place du classement des buteurs en EreDivisie. Seuls Sébastien Haller (9 buts) et les buteurs de Feyenoord Bryan Linssen et Guus Till (8 buts) ont fait mieux depuis le coup d'envoi de la saison aux Pays-Bas.