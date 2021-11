Viktor Fischer monte en puissance avec l'Antwerp

Viktor Fischer a guidé l'Antwerp vers la victoire et vers une excellente opération au classement dimanche soir.

Bruges était la seule équipe du top 5 à s'être imposée avant que l'Antwerp n'imite le champion en titre dans la soirée, contre Ostende. "On n'a pas eu tellement d'occasions, mais j'avais le sentiment qu'on avait le contrôle du match", estime Viktor Fischer.

Et ça s'est confirmé dans la dernière demi-heure. Le Great Old a inscrit trois buts et le Danois a soigné ses statistiques personnelles, avec un but et un assist. "J'aime autant marquer que faire marquer. Et ça fait du bien. En regardant mes statistiques, on voit que ma forme est croissante depuis le début de saison. C'est souvent comme ça, quand on arrive dans un nouveau club, il faut apprendre à connaître le club, les supporters, les coéquipiers. Je crois que j'ai franchi ce cap désormais", sourit-il.