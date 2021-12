Anderlecht et la Coupe de Belgique, toute une histoire

Les Mauves affrontent les Métallos de Seraing ce soir dans une compétition qu'ils n'ont plus remportée depuis 2008. Décryptage de cette longue disette.

L'an dernier, Anderlecht perdait en demi-finales de Croky Cup face au futur gagnant, le Racing Genk (1-2). Une nouvelle désillusion pour les hommes de Vincent Kompany, qui semblaient pourtant motivés et animés de bonnes intentions. Seulement, cette Coupe de Belgique, cela fait depuis 2008 que les Mauves courent après. 13 ans que le club le plus titré de Belgique ne parvient pas à mettre la main sur une compétition qu'il dispute chaque année, cela pose question.

Une manque de prestige...ou de considération ?

La dernière fois que les Anderlechtois ont rallié la finale de la compétition, c'était en 2015, face au Club de Bruges (défaite 2-1). Entrainés alors par Besnik Hasi, les Bruxellois avaient fait belle impression en Europa League, notamment face à Tottenham ou en 16e de finale face à l'Olympiakos, avant de chuter en 8e face au Shakthar Donetsk. Jusqu'il y a 3 ans et le début de la reconstruction du club, on aurait clairement pu se dire qu'Anderlecht, qui jouait chaque année le titre et l'Europe, avait "d'autres chats à fouetter" que d'essayer de gagner une Coupe de Belgique. Ce manque de considération pour une compétition qui semble de plus en plus être boudée par les "grands" clubs du Royaume avait d'ailleurs joué de très mauvais tours aux Bruxellois, comme par exemple en 2005 lors d'une défaite retentissante en 16e de finale face à Geel, alors lanterne rouge de division 2 à l'époque. Et que dire de l'incroyable revers contre Rupel Boom, pensionnaire de D3, en 2011 (1-2) ?

© photonews

Certaines nuances sont ici à apporter : il faut d'abord savoir que sur les 9 titres glanés en Coupe de Belgique par le RSCA (1965, 1972, 1973, 1975, 1976, 1988, 1989, 1994 et 2008), la plupart ont été remportés durant une véritable période dorée pour le club. Autrement dit : jouer le titre et l'Europe n'a à une époque pas empêché le Sporting de jouer sur tous les plans. Autre nuance : de très nombreux clubs ont remporté la Coupe nationale, preuve de sa compétitivité. Néanmoins, Anderlecht est le deuxième club à avoir le plus de fois remporté cette compétition, avec une victoire de plus que le Standard et deux en moins que le Club de Bruges.

La Coupe, le passage vers l'Europe

Les Anderlechtois auraient de plus tout intérêt à jouer la gagne dans cette Croky Cup. En effet, pointant aujourd'hui à la 6e place du classement (une position bien trop gratifiante, qui masquerait presque les nombreux manquements de l'effectif depuis le début de la saison), les Anderlechtois vont devoir batailler ferme pour espérer rallier le top 4 et les Playoffs 1. Une phase ultime de la compétition dans laquelle les Mauves n'était pas parvenus à gagner un match et avaient manqué un accès aux barrages en Europa League. Compétition pour laquelle le vainqueur de la Croky Cup peut aussi espérer être qualifié, sous peine d'être reversé en Conference League, une compétition qu'Anderlecht ne dispute pas cette année suite à son élimination face à Arnhem. Et puis, il va sans dire qu'un premier trophée depuis 2017 ne ferait pas tache du côté du Lotto Park...