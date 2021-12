Qui est Dominik Thalhammer, le nouvel entraineur du Cercle?

L'Autrichien de 51 ans remplace Yves Vanderhaeghe à la tête du Cercle.

Malgré une belle victoire 3-1 face à Malines ce week-end, Yves Vanderhaeghe a été limogé de son poste d'entraineur du Cercle. Pour le remplacer, Dominik Thalhammer. L'Autrichien de 51 ans dirigera donc une équipe belge pour la première fois ce week-end à Courtrai, puisqu'il ne sera pas sur le banc demain soir face à Malines en Coupe de Belgique: "Je connais très bien le football belge. Cette saison, j'ai regardé une dizaine de matchs du Cercle. La saison dernière, j'ai affronté l'Antwerp avec Linz en Europa League. Je suis impressionné par le football belge, dynamique et très physique."

L'ancien entraineur du LASK Linz s'est dit séduit par le projet de sauvetage du Cercle: "Le noyau est talentueux. L'équipe cadre parfaitement avec ma vision. Nous voulons mettre la pression sur l'adversaire et je pense que nous avons les joueurs pour cela. Dans ma carrière de coach, j'ai été souvent confronté à des situations difficiles. Nous avons du pain sur la planche, mais nous allons convaincre les supporters en essayant de proposer du bon football"

Photonews

La saison dernière, l'entraineur autrichien n'est pas parvenu à qualifier le LASK Linz en Coupe d'Europe. Le LASK a terminé le championnat à la quatrième place, six points derrière Sturm Graz. Avant cela, le nouvel entraineur du Cercle a été à la tête de l'équipe nationale autrichienne féminine durant neuf ans et a notamment qualifié l'Autriche pour son premier grand tournoi: l'Euro féminin 2017. Lors de cette compétition, l'Autriche a remporté son groupe devant la France, la Suisse et l'Islande. Après avoir éliminé l'Espagne aux tirs au but en 1/4 de finale, les Autrichiennes ont été défaites en demi-finale aux tirs au but face au Danemark. L'entraineur autrichien a donc grandement fait progresser son équipe et a obtenu un résultat inespéré lors de cette compétition.

En 1997, Thalhammer a débuté sa carrière d'entraineur à Brunn/Gebirge, équipe régionale autrichienne. Il a ensuite rejoint l'Admira Wacker Mödling en 2000 pour entrainer l'équipe U18, avant d'entrainer l'équipe B et de finalement prendre les rênes de l'équipe première en 2004. Il a ensuite pris la tête de quatre équipes de divisions inférieures en Autriche, avant de s'occuper de l'équipe nationale féminine en 2011. Ils s'agit donc de la première expérience hors-Autriche pour l'homme de 51 ans.