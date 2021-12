Croky Cup: Une nouvelle surprise de Lommel, Westerlo favori face à Louvain?

Après avoir créé la surprise à Charleroi au tour précédent, les joueurs de Lommel tenteront ce soir de remettre le couvert face à La Gantoise.

Après avoir éliminé Charleroi au Mambourg lors du tour précédent, Lommel affrontera une autre grosse pointure de notre championnat ce soir, La Gantoise. En championnat, les pensionnaires de D1B restent sur une série de cinq rencontres consécutives sans victoire, et se sont imposés pour la dernière fois face à Mouscron il y a un mois et demi. Lommel pointe à l'avant-dernière place du championnat et ne compte plus que deux points d'avance sur Mouscron, dernier. La Gantoise, victorieuse 4-0 de Bilzen en 1/16, devra cependant se montrer méfiante, surtout si Hein Venhaezebrouck décide de faire tourner son effectif. Les Buffalos ont déjà disputé près de 30 rencontres officielles cette saison, et des joueurs tels que Godeau, Marreh ou encore Christopher Operi devraient recevoir du temps de jeu, comme lors du 1/16 de finale.

L'autre invité surprise de ces huitièmes de finale, Westerlo, dispose d'une belle opportunité de se qualifier en 1/4 de finale. Après avoir éliminé le RFC Liège et surtout l'Antwerp, les Campinois reçoivent Louvain, 13e de D1A. A domicile, Westerlo demeure invaincu, avec trois victoires et trois partages en six rencontres de championnat. Pas moins de onze joueurs différents ont déjà fait trembler les filets pour les leaders de D1B cette saison, ce qui constitue le record de cet exercice. Les Louvanistes n'ont pas l'habitude d'avoir la possession du ballon, mais sont plutôt doués pour faire déjouer leurs adversaires, comme à l'Union vendredi dernier, pour la première victoire à l'extérieur des hommes de Marc Brys cette saison. Après avoir éliminé le Lierse au bout du bout du temps additionnel au tour précédent, l'OHL doit donc négocier un nouveau match piège en Campine.

Dans la rencontre du ventre mou, Courtrai, qui reste sur quatre partages consécutifs en championnat et qui est le leader en ce domaine, reçoit Ostende, en difficulté cette saison après la perte de ses meilleurs joueurs cet été. Malgré un jeu toujours aussi intéressant, les hommes d'Alexander Blessin ne connaissent pas la même efficacité offensive et défensive que les saisons précédentes et demeurent, avec Zulte-Waregem, la plus mauvaise défense de notre championnat. Les Côtiers, qui ont été défaits lors de leurs cinq dernières rencontres de Pro League, ont étrillé Onhaye au tour précédent, 8-1. Une qualification pour les quarts de finale pourrait donc redonner du baume au coeur des Ostendais, mais la tâche sera loin d'être évidente au stade des éperons d'or.

Après l'Union, l'autre bonne surprise de ce début de saison s'appelle Malines. Quatrièmes, les hommes de Wouter Vrancken proposent un football chatoyant et ne pointent qu'à quatre longueurs de l'Antwerp et de Bruges. Ce soir, les vainqueurs de l'édition 2019 et tombeurs de l'Union en 1/16 de finale reçoivent le Cercle de Bruges, qui pointe à l'avant-dernière place de Pro League. Les Malinois, défaits ce week-end contre leurs adversaires du soir (3-1) tenteront donc de prendre leur revanche et de se qualifier pour les quarts de finale.