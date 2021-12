Marco Kana, enfin milieu de terrain ?

La surprise du chef Kompany au Pairay : Marco Kana, titularisé au milieu de terrain en lieu et place de Josh Cullen. Une première cette saison, et même une première dans le onze depuis ... octobre 2020.

On le sait, Vincent Kompany voit en Marco Kana un milieu de terrain et pas un défenseur central. Le poste auquel le jeune produit de Neerpede a été formé, mais pas celui auquel il a fait ses débuts professionnels, ni celui auquel il a produit ses meilleures prestations en A. Aligné dans l'entrejeu lors des débuts de Kompany en tant que coach, Kana avait paru emprunté, perdu des ballons assassins et peu amené dans le jeu.

Ce mardi à Seraing, Kana a mis un peu de temps avant de rentrer dans son match. "Je ne veux pas parler d'un joueur à titre individuel, mais c'est le genre de match où en tant que milieu de terrain, tu es sous pression", reconnaît Vincent Kompany. "Marco est monté en puissance, il est à la base du deuxième but si je ne me trompe", ajoute-t-il. D'une talonnade très inspirée, il avait également décalé Murillo pour une phase très dangereuse. Petit-à-petit, le médian de 19 ans a montré de belles choses, plus de dynamisme que Kristoffer Olsson dans un style un peu différent. "Kristoffer avait beaucoup joué avec la sélection, avait fini avec des raideurs à Charleroi, c'était le moment pour lui de récupérer avant dimanche".

Si le Suédois enchaîne encore les prestations en demi-teinte, en tout cas, on peut s'attendre à voir Marco Kana commencer à les concurrencer lui et Majeed Ashimeru pour un peu de temps de jeu. Il serait temps, car la cote de l'international U21 ne baisse pas à l'étranger ...