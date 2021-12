Storm a permis à Malines d'éviter la séance de tirs au but : "Mon but ? Un grand moment"

Grâce à son but à la 117e, les Malinois sont qualifiés pour les quarts de finale.

Malines a dû batailler ferme pour venir à bout du Cercle de Bruges. Le KaVé a pu compter sur son sauveur Nikola Storm, auteur du but victorieux à la 117e qui a qualifié les siens pour les quarts de finale de la Coupe.

"Ce fut un grand moment même si j'aurais probablement déjà dû marquer avant la fin des 90 minutes. Inscrire le but de la victoire à trois minutes de la fin, c'est bien aussi. Le plus important était de ne pas devoir passer par la séance de tirs au but. Maintenant, nous devons tout faire pour aller le plus loin possible", a-t-il expliqué à l'issue de la rencontre.