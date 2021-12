La prolongation de Dembélé: Laporta s'en mêle

Les discussions entre le Barça et l'entourage du joueur tournent en rond.

Plus les jours passent et plus la tendance vire au négatif concernant la prolongation de l’ailier Ousmane Dembélé (24 ans, 3 apparitions toutes compétitions cette saison) au FC Barcelone. Ces dernières heures, la presse catalane fait ainsi état d’une nouvelle réunion infructueuse jeudi entre le directeur général du football au Barça, Mateu Alemany, et l’agent du Tricolore, Moussa Sissoko, qui continuerait de jouer la montre et de réclamer du temps. Mais, de son côté, le président blaugrana, Joan Laporta, ne lâche pas l’affaire et a démenti la rumeur affirmant que l’ancien Rennais aurait décidé de partir.

"Dembélé veut rester, a assuré l’Espagnol dans le cadre de l’émission Els Matins sur la chaîne TV3. Pour moi, c'est un super joueur. Ses agents veulent le meilleur pour lui mais parfois le meilleur n'est pas l'argent. C'est clair pour moi : Dembélé est meilleur que Mbappé."

Tout en tentant de flatter le champion du monde 2018, on remarquera que le boss catalan admet donc des divergences avec l’agent de son dribbleur…