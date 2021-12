Edward Still retrouve Luka Elsner: "Un très bon coach"

Deux mois après le déplacement des Zèbres à Courtrai, c'est en tant que coach du Standard que Luka Elsner défie le Sporting de Charleroi. Et Edward Still voit déjà les principes de jeu du Slovène se dessinner dans le football des Rouches.

Edward Still avait déjà croisé Luka Elsner à Courtrai, il le retrouvera dimanche soir à Sclessin et il n'a pas manqué de complimenter son futur adversaire. "Sa marque, on la retrouve déjà au Standard, c'est un très bon coach", insiste le T1 du Sporting de Charleroi.

On voit sa griffe sur son équipe.

"Le signe d'un bon coach, c'est d'être capable d'imposer une identité à son équipe et c'est ce qu'il a fait au Standard. On voit clairement les principes de jeu qu'il y avait à Courtrai et qu'on retrouve au Standard", analyse Edward Still.

Même si le Standard n'a pas encore le rendement espéré. "Les profils sont différents, la dynamique collective est différente aussi, ça fait bcp moins de temps qu'il est au Standard que quand nous sommes allées à Courtrai où il était installé depuis un moment. Inévitablement, il y a pas mal de différence, mais il y a un fil conducteur et on voit sa griffe sur son équipe."