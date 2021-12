Maziz et Seraing y ont cru: "On pensait vraiment qu'il y avait quelque chose à prendre ici"

Jusqu'à la dernière minute, les Métallos auraient pu prendre un point sur la pelouse de Bruges. Malheureusement...

Youssef Maziz a une nouvelle fois crevé l'écran avec le RFC Seraing ce samedi soir sur la pelouse du Club de Bruges. Avec deux passes décisives à son compteur, il a été l'un des Métallos les plus en vue.

Cependant, sa performance n'aura pas été suffisante que pour prendre un ou trois points chez le champion en titre. Avec ses coéquipiers, il était pourtant persuadé qu'il y avait quelque chose à faire de bien au Jan Breydel.

"Le Club de Bruges doit jouer mardi en Ligue des Champions", a déclaré Maziz après la rencontre."Donc nous nous sommes dit qu'il y avait un coup à jouer, et nous ne sommes pas passés loin de prendre un point. C'est vraiment dommage d'avoir encaissé ces buts trop facilement."

Maziz se tourne donc vers le futur et le réel objectif de Seraing: "Nous devons prendre le plus de points possible, pour assurer le plus vite possible notre maintien. C'est le but de notre saison". En effet, le maintien serait certainement une réussite pour le promu.