Dimitri de Condé voit deux prétendants au Soulier d'or et un futur vainqueur à Genk : "Le footballeur le plus complet de Belgique"

On pourrait presque l'oublier après les résultats médiocres de ces derniers mois, mais le Racing Genk a pratiqué un football brillant à la fin de la saison dernière et lors des Playoffs 1. Et ainsi, quelques Genkois peuvent avoir leur mot à dire concernant le Soulier d'or.

Lors d'un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Dimitri de Condé, responsable du football au Racing Genk, prend la parole pour ses joueurs. "Je vois au moins deux candidats pour le Soulier d'or. Paul Onuachu a battu tous les records la saison dernière. Rien que pour cela, il mérite le trophée. Cette saison, il a déjà marqué 12 buts cette saison." La plupart des buts du grand Nigérian ont été inscrits après un travail préparatoire de Junya Ito. Le Japonais est devenu l'un des meilleurs ailiers de D1A. "Junya est le joueur éternellement sous-estimé, mais tout le monde a peur de lui. Junya est très important pour nous et a joué un grand rôle dans notre victoire en Coupe. En raison de la barrière de la langue, il est moins connu chez nous, mais ça n'enlève rien à ses qualités", a déclaré M. De Condé. En plus d'Ito et Onuachu, Kristian Thorstvedt reçoit également les louages du dirigeant limbourgeois "Il est un candidat à l'avenir. Pour moi, il est le footballeur le plus complet de Belgique et l'un des joueurs avec le plus grand potentiel dans notre ligue. C'est un gagnant, un leader, il sait marquer des buts et il a la bonne mentalité. Il a tout pour gagner le Soulier d'or à terme, s'il reste à Genk", conclut Dimitri de Condé.