L'analyse du département arbitrage: "Nurio devait être exclu"

La Gantoise a confirmé son retour dans la course au top 4 en domptant OHL samedi (0-1), mais la fête des Buffalos aurait pu être un peu ternie en fin de match. Après avoir essuyé ses crampons sur Siebe Schrijvers, Nurio Fortuna aurait dû être exclu selon Frank De Bleeckere. C'est l'une des deux phases analysées par le Département Arbitrage à l'issue de la 17e journée de championnat.

La deuxième concerne le match entre Anderlecht et Zulte Waregem. En tout début de rencontre, le VAR avait analysé la possibilité d'accorder un penalty au Sporting, pour un contact entre Boya et Kouamé. Le jeu avait finalement repris. Parce que l'attaquant anderlechtois "se situait en position hors-jeu au moment où il écope du ballon", précise le Département Arbitrage.

