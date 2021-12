Julien Sablé (temporairement) sur le band en Ligue 1 ce week-end?

Claude Puel a été mis à pied par St-Etienne.

L’AS Saint-Etienne se cherche un nouvel entraîneur suite à la mise à pied de Claude Puel. En attendant de connaître le successeur du Castrais, le club du Forez a pris une première décision à court terme.

Si l’on en croit les informations du quotidien L’Equipe, les Verts vont confier les clés de l’équipe à Julien Sablé, jusque-là adjoint de l’ancien coach de Leicester City. L’homme de 41 ans assurera l’intérim pour la rencontre sur le terrain du Stade de Reims, samedi soir, comptant pour la 18e journée de Ligue 1. La nouvelle n’a pas encore été confirmée par le club. Entre novembre et décembre 2017, l’ex-milieu de terrain avait déjà entraîné l’ASSE pendant six matchs de championnat, pour un bilan de trois nuls et trois défaites. Pour remplacer Claude Puel, les noms de Pascal Dupraz, David Guion et Frédéric Hantz sont cités par la presse. 20e du classement avec douze points, à égalité avec le FC Metz, Saint-Etienne reste sur trois défaites de rang, la dernière dimanche dernier contre le Stade Rennais à Geoffroy-Guichard (0-5, 17e journée), une contre-performance face aux joueurs de Bruno Genesio qui aura scellé le sort de Claude Puel, dont le licenciement risque de coûter une fortune. Lundi dernier, Loïc Perrin a été promu coordinateur sportif.