Ten Hag et l'Ajax "n'ont peur de personne"

Le coach de l'Ajax sait que son équipe a fait bonne impression lors de la phase de poule de la Ligue des Champions.

Auteur d'un carton plein avec six victoires en six matchs de Ligue des Champions cette saison, l'Ajax Amsterdam d'Erik ten Hag a (très) facilement pris la première place du groupe C. Direction les huitièmes, donc, où de nombreux deuxièmes de groupes vont prier pour tomber sur les Hollandais afin d'éviter les épouvantails que sont le Bayern Munich ou encore Liverpool. Une grosse erreur, comme l'a confirmé le coach amstellodamois.

"Le tirage au sort de lundi ? Nous verrons ce qui en sortira. On sait que ce sera difficile, mais nous avons gagné en confiance. Nous savons que nous pouvons réaliser quelque chose. Aucune équipe n'appréciera d'être tirée au sort contre l'Ajax. Mais nous savons aussi que nous devrons être très bons pour passer au tour suivant", a rappelé l'ancien entraîneur d'Utrecht dans des propos rapportés par L'Equipe.