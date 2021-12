Tottenham décimé par le Covid avant de recevoir Rennes et Doku

Tottenham jouera sa qualification ce jeudi.

Il n'y a pas que le Portugal qui s'agite à cause de la flambée des cas de Covid-19. L'Angleterre subit à son tour une importante augmentation dans le domaine, et malheureusement Tottenham voit ses rangs décimés. À quelques encablures d'affronter Rennes en Ligue Europa Conférence, le Times nous informe que huit membres des Spurs - dont six joueurs dont les identités n'ont pas filtré - sont infectés.



Les Londoniens, actuellement cinquièmes de Premier League, devront se passer des membres infectés durant dix jours. Une tuile dont n'avait pas besoin Antonio Conte, qui prépare la réception du Stade rennais ce jeudi.