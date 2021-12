Retour à Seraing pour Anderlecht : "Nous n'avons pas le luxe de l'arrogance"

Vincent Kompany a préfacé la rencontre de ce samedi en déplacement à Seraing. Les Mauves y ont pris trois buts la dernière fois, et il faudra éviter que cela se reproduise.

Au vu des conditions météorologiques de ces derniers jours, Vincent Kompany ne s'attend pas à un meilleur gazon au Pairay que lors du 8e de finale de Coupe de Belgique disputé il y a deux semaines. "Ca n'a aucune importance, nous y sommes habitués et devons y être en tant que joueurs de football. On doit prendre du plaisir même sur de mauvais terrains et pouvoir tout donner", évacue le coach du RSC Anderlecht.

© photonews

Seraing était parvenu à inscrire trois buts aux Mauves, et cela trottera dans les têtes ce samedi. "Mais sur ces trois buts, il y a deux penaltys", nuance Kompany. "Tout ce que nous devons faire, c'est rester patients et fidèles à nos principes. Nous avions tout de même réussi à revenir de 2-0 à 2-3. Offensivement, ce groupe fait d'énormes progrès", estime-t-il ensuite. "Nous sommes dans une bonne forme et voulons continuer à marquer autant que possible. La progression offensive doit continuer. Après, il faudra également progresser défensivement. Nous y sommes parvenus la saison passée".

Pas d'arrogance

Anderlecht reste sur plusieurs victoires consécutives, ce qui n'était pas arrivé souvent cette saison - ni même la précédente. "C'est toujours le match suivant qui compte à Anderlecht. Il ne faut rien lâcher, à aucun moment. Nous n'avons pas le luxe de l'arrogance", martèle Kompany. "Dès qu'on relâche un peu, on se fait piéger".

Bref : demain, seule la victoire comptera ... ou presque. "Nous voudrons réaliser une belle performance et idéalement aller chercher la victoire ... ou plutôt, aller chercher la victoire et idéalement avec la manière", conclut Vincent Kompany.