Bernd Storck sans pitié pour le travail de son prédécesseur : "Le niveau tactique est tellement bas ..."

Bernd Storck a remplacé John Van den Brom, et l'Allemand n'est visiblement pas satisfait du niveau tactique affiché par ses joueurs.

Le premier match de Bernd Storck avec Genk s'est mal passé : les Limbourgeois se sont inclinés face au Rapid Vienne et sont donc éliminés de toute Coupe d'Europe. Mais le successeur de John Van den Brom n'a pas eu le temps d'apposer sa patte au jeu du Racing, et il estime avoir du travail : "Il nous a fallu une heure et demi pour lister toutes les erreurs des 20 premières minutes de ce match. Je n'ai jamais vu une équipe faire autant d'erreurs tactiques", lâche Storck en conférence de presse avant le match contre Gand, dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Si j'avais su que le niveau tactique était si bas, j'aurais eu moins d'ambition ...

"Cela a à voir avec la façon dont les joueurs se sont entraînés. Ou plutôt n'ont pas été formés. Nous étions fichus à cause de ce manque de capacité tactique. C'était une grande déception pour moi", concède le nouveau coach genkois. "Je n'ai pas bourré la tête de mes joueurs avec trop de consignes, j'ai donné des instructions simples, qu'ils apprennent dès les équipes de jeunes, et même ça, c'était trop ambitieux. Si j'avais su que notre niveau tactique était si bas, j'aurais abordé le match différemment, je me serais facilité la tâche. Mes attentes étaient trop élevées ...".