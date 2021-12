Charleroi conforte sa position: "Le top 4? Oui, c'est notre objectif!"

Dans la course au top 4, les Zèbres ont fait une affaire en or en s'imposant vendredi soir contre Ostende.

C'est à dix minutes du terme, et après d'innombrables occasions, que le but de la victoire est tombé, vendredi soir, au Mambourg. "Je pense que c'est la patience qui a fait la différence", estime Anass Zaroury. "On a su garder notre calme et, sur ce terrain, on savait que le premier qui trouverait l'ouverture aurait de grandes chances de l'emporter..."

"La défaite contre Anderlecht nous a fait mal, il fallait réagir"

"Ensuite, il fallait bien défendre et rester concentrés jusqu'à la fin." Ce que le Sporting de Charleroi a su faire, pour bonifier sa victoire de la semaine dernière, à Sclessin. "La défaite contre Anderlecht nous a fait très mal, à nous et nos supporters. Il fallait réagir. On a su se reprendre en gagnant à Sclessin, on enchaîne ici. Maintenant, on est reparti", estime Anass Zaroury.

Et les Zèbres sont déjà assurés de l'une des bonnes opérations du week-end, dans le haut de tableau. Avec 32 unités, Charleroi, quatrième, a repris provisoirement quatre points d'avance sur Anderlecht et cinq sur la Gantoise. "Le top 4? C'est l'un de nos objectifs. On joue tous les matchs pour les gagner et pour prendre des points pour arracher un ticket pour les playoffs 1."