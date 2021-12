Le Standard va en appel de la lourde sanction de Damjan Pavlovic

Damjan Pavlovic a été lourdement suspendu après son carton rouge lors de la bagarre générale au terme d'Antwerp-Standard. Le médian liégeois s'est vu proposer quatre matchs de suspension, ce que le Standard refuse.

Sans grande surprise au vu du contexte et de la sévérité de la sanction proposée, le Standard de Liège a annoncé ce mardi matin qu'il se pourvoyait en appel auprès de la Commission des litiges de l'Union Belge après la proposition de sanction concernant Damjan Pavlovic. Le jeune médian rouche s'est vu infliger par le Parquet fédéral une sanction de 4 matchs et 4000 euros d'amende, ce que conteste donc officiellement le Standard.

Pavlovic et Jelle Bataille, également exclu et sanctionné, en étaient venus aux mains lors d'une échauffourée en fin de rencontre au Bosuil. Le joueur liégeois avait été provoqué par un geste violent de Birger Verstraete à son égard, geste passé inaperçu et pour lequel le joueur de l'Antwerp n'a pas été convoqué au moment d'écrire ces lignes (voir ici).