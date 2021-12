L'entraîneur des frères Mmaee à Ferencvaros licencié

Peter Stöger (55 ans), coach de Ferencvaros depuis cette année et ancien entraîneur du Borussia Dortmund en 2017-2018, a été licencié par le club hongrois. Stöger était arrivé en juin 2021 et avait emmené Ferencvaros en poules de l'Europa League, y terminant cependant 4e. En Hongrie, Ferencvaros, champion en titre, est second et s'est incliné ce week-end à Debrecen.

Ryan et Samy Mmaee, régulièrement titulaires dans l'équipe de Stöger, se cherchent donc un nouvel entraîneur pour commencer 2022.

FTC has decided to part ways with its head coach, Peter Stöger.

We thank him for his work with Ferencváros and wish him the best in the future!