Magallan prend ses marques : "En tant que défenseur, la moindre erreur est une occasion"

Lisandro Magallan n'a pas encore convaincu les sceptiques. Contre Saint-Trond, il était encore par moments approximatif. Mais l'Argentin reste positif.

Sixième match d'affilée pour Lisandro Magallan (28 ans), et pas encore vraiment une prestation impeccable. L'Argentin a du déchet, des hésitations, mais n'a pas commis d'erreur déterminante contre Saint-Trond. "C'est agréable d'enchaîner les matchs et encore plus d'enchaîner les victoires. Oui, ma confiance grandit, c'est normal, tous les joueurs ont besoin de temps de jeu et ça faisait longtemps sans jouer pour moi", reconnaît-il après la rencontre. "Mais il faut contnuer, rester concentré car il y a un match important à Bruges dimanche".

Ce sera en effet le premier vrai gros test de Magallan face à une équipe du top belge. "Mes erreurs ? Ca fait partie du job d'être critiqué. Je suis défenseur, la moindre erreur est une occasion pour l'adversaire. Il faut vivre avec", concède le joueur prêté par l'Ajax. "Assumer nos responsabilités".

Une carrière européenne lancée ?

Après 28 matchs en Serie A la saison passée, Magallan est à nouveau prêté. L'occasion de faire décoller sa carrière européenne ? "Je ne dirais pas ça, car j'ai beaucoup joué en Italie, je me sentais bien. Mais c'était une compétition différente. Jouer pour gagner chaque match, pour un titre, c'est différent de jouer pour la relégation, en effet", reconnaît-il.

"Je me sens bien à Anderlecht, mais j'ai encore du travail. Être coaché par Kompany, c'est un honneur, il évoluait à mon poste. Je m'améliore chaque jour et j'essaie de le montrer sur le terrain", conclut l'Argentin.