Marko Ilic et Courtrai veulent enchaîner : "Nous allons à Seraing avec confiance"

Avec deux succès de suite, le KV Courtrai a fait le plein de confiance avant de se rendre à Seraing ce vendredi soir. De leur côté, les Métallos restent sur trois défaites de suite en championnat.

Courtrai peut gagner son troisième match en une semaine contre Seraing. Les Kerels comptent sur leur gardien de but Marko Ilic. Le Serbe réalise une belle saison et compte déjà six clean sheets à son actif en D1A cette saison. Le gardien de 23 ans espère garder le zéro au Pairay. S'il y parvient, il sera à égalité avec le gardien de l'Union, Anthony Moris. "Je suis très heureux de la façon dont ça se passe", a confié le portier courtraisien dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Ces statistiques sont belles et j'espère qu'à la fin de la saison, nous aurons le plus grand nombre de clean sheets. Le collectif prime, mais j'ai aussi des ambitions personnelles. Je veux être le meilleur dans tout. Il y a beaucoup de bons gardiens en Belgique et ce n'est pas facile de se démarquer, mais je pense que je m'en sors plutôt bien cette saison. J'ai déjà montré de belles choses. La confiance en soi est importante et j'en ai en abondance", a prévenu le Serbe.

Ilic s'attend à un match difficile à Seraing, mais Courtrai vise les trois points. "Les matchs à l'extérieur sont toujours difficiles à jouer. N'importe qui peut battre n'importe qui dans cette compétition. Mais prendre les trois points est une nécessité. Ils ont quelques bons attaquants, mais nous avons pris six points sur six et nous allons à Seraing avec confiance. Ces derniers temps, nous nous accrochons bien et ne faiblissons pas vers la fin", a souligné le portier âgé de 23 ans qui devrait rester en Belgique cet hiver malgré les intérêts de plusieurs clubs.