La Pro League convoque une AG extraordinaire suite à la plainte de Genk auprès de la CBAS !

Le Racing Genk, qui sera privé de nombreux joueurs en janvier en raison des rencontres internationales, avait réclamé une adaptation du calendrier auprès de la Pro League, sans succès. La CBAS a donné raison au club limbourgeois.

Le Soir nous apprend ce lundi que la CBAS a ainsi donné raison au Racing Genk qui s'était plaint d'une distorsion de concurrence suite au calendrier de janvier lors duquel le club limbourgeois va être privé d'une dizaine de joueurs, qui partiront en sélection pour la CAN et les rencontres qualificatives des zones Asie, CONMEBOL et CONCACAF. La Pro League avait repoussé la demande de Peter Croonen, directeur général de Genk, lors de l'assemblée générale du 10 novembre dernier, suite à quoi le club avait contacté la CBAS.

La Cour Belge d'Arbitrage du Sport ayant donné raison à Genk, la Pro League a convoqué en urgence une Assemblée Générale extraordinaire ce lundi après-midi afin de discuter de cette situation.

Le calendrier de janvier s'annonce particulièrement compliqué pour le Racing Genk avec les départs de nombreux internationaux potentiels tels que Onuachu, Lucumi, Cuesta, Preciado, Ito, Arteaga, ou encore McKenzie. La FIFA avait décidé d'ouvrir ces fenêtres internationales hors-Europe en août 2020, suite aux retards accumulés dans les rencontres de qualification au Mondial 2022 à cause de la pandémie du Covid-19. La Pro League n'avait pas pris ces rencontres en compte au moment de réaliser son calendrier.