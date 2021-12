Manuel Pellegrini s'en prend à l'arbitre !

L'ancien coach de West Ham et de Villarreal n'a pas été tendre avec l'homme en noir.

Battu sur le fil par l’Athletic Bilbao (2-3) dimanche en Liga, le Betis Séville a connu un coup d’arrêt après avoir enchaîné 4 victoires consécutives en championnat. Forcément déçu, l’entraîneur des Andalous, Manuel Pellegrini, s’en est pris à l'arbitre de la rencontre, concernant le traitement de faveur accordé à son milieu offensif Nabil Fekir (28 ans, 20 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison).

"Nous nous sommes battus jusqu'au bout et nous avons perdu juste après une faute sifflée contre Nabil, alors qu'il a subi 10 ou 15 fautes non sifflées pendant le match. C'est une honte de voir comment les arbitres traitent Nabil. (…) Je pense qu'il y a pas mal de fautes sur Nabil qui n'ont pas été sifflées et, lorsqu'il a essayé de faire la même chose, il a été puni. Il n'est pas traité de la même manière", a regretté le coach chilien, très agacé en conférence de presse.