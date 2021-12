Officiel : Stanislav Cherchesov est le nouvel entraîneur des frères Mmaee à Ferencvaros

Les frères Mamee et Ferencvaros connaissent leur nouvel entraîneur. En effet, le club hongrois a annoncé l'arrivée de Stanislav Cherchesov. L'équipe de Samy et Ryan a réalisé un beau coup en officialisant l'arrivée de l'ex-sélectionneur de la Russie.

Cherchesov était libre de tout contrat suite à son départ de la sélection. Il succède à Peter Stöger, récemment remercié par Ferencvaros.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU