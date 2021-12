L'air de la Coupe pour remettre le Standard d'aplomb? "Il n'y a qu'une seule chose à faire..."

La Coupe de Belgique a toujours eu une importance capitale pour le Standard, mais c'est peut-être encore plus le cas cette saison, alors que les Rouches sont au plus bas en championnat.

Parce que le Standard a concédé sa septième défaite de la saison, dimanche à Louvain, et n'a plus que quatre points d'avance sur l'avant-dernière place de Seraing en Pro League. Mais les Rouches n'ont pas le temps se lamenter, parce que l'année 2021 est loin d'être déterminée et qu'il leur reste deux importants défis à aborder, à Gand, puis contre Zulte Waregem.

Arnaud Bodart, dernier rempart et capitaine d'un navire liégeois vacillant, insiste: "Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est relever la tête et ne pas s'apitoyer sur son sort. Il faut se battre envers et contre tout, aller de l'avant parce que baisser les bras ne servira à rien du tout et que le prochain match arrive à grands pas!"

On peut faire quelque chose là-bas.

C'est, en effet, déjà ce mercredi que le Standard se déplace à Gand pour y disputer son quart de finale de Coupe de Belgique. "Il faut tout donner, se faire mal, gommer les choses négatives et être plus efficaces", ajoute un Bodart déterminé, alors que le Standard a cruellement manqué d'efficacité sur la pelouse du King Power Stadium de Louvain.

Mais le gardien liégeois a encore beaucoup d'espoirs pour la suite de la saison du Standard et il en est persuadé: les Rouches ont les armes pour faire déchanter les Buffalos mercredi soir. "Je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose là-bas", martèle-t-il.

Les protégés de Luka Elsner mesurent toutefois l'ampleur de la tâche qui les attend sur la pelouse de la Ghelamco Arena, où ils avaient été étouffés par des Buffalos très en verve et un Tarik Tissoudali des grands soirs le mois dernier. Mais la Coupe offre l'occasion au Standard de prendre sa revanche et les Rouches devront la saisir...