"Nous avons refusé de perdre"

Le défenseur ivoirien a une nouvelle fois été excellent sur le pelouse de Malines.

Décisif sur l'égalisation signée Ngoy, Emmanuel Agbadou a une nouvelle fois signé une belle prestation ce mercredi soir sur la pelouse de Malines en quart de finale de la Coupe de Belgique. Il a analysé le match calmement.

"On a fait un très bon match, nous nous sommes bien battus. A la mi-temps, selon moi c'est du 50-50, ils ont juste marqué sur une seule occasion. Après la pause, nous avons tout fait pour refuser une nouvelle défaite. On ne devait pas perdre, peu importe la manière. Nous avons mis plus de volonté et cela nous a réussi. Si le coach m'a demandé de monter? Non, cela s'est fait comme cela, j'en ai eu l'occasion et je l'ai fait et la chance m'a sourit".

En plus de cette action offensive qui a offert un but à Ngoy, Agbadou a été très solide derrière. Il devra refaire la même prestation lundi soir sur la pelouse de STVV, histoire qu'Eupen termine l'année civile sur une bonne note.